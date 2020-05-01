TBF'den Fenerbahçeli Iagupova'ya tebrik

TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Alina Iagupova'yı tebrik ederiz." denildi.

TBF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Alina Iagupova'yı tebrik ederiz." denildi.

Şutör oyun kurucu mevkisinde oynayan 28 yaşındaki Ukraynalı basketbolcu, bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde maç başına ortalama 35 dakika sahada kaldı. 1.80 metre boyundaki oyuncu, 21.3 sayı, 5.7 ribaunt ve 5.5 asist ortalamasıyla mücadele etti