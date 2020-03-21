TBF'den Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtileri rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtileri rastlanmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile birlikte idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA