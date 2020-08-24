TBF'den Fenerbahçe Öznur Kablo'ya geçmiş olsun mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinden bir çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekibinden bir çalışanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı. TBF'nin sosyal medyadaki hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekip çalışanına ve Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA