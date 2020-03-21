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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Malcolm Thomas, basketbol, Türkiye, Spor

TBF'den Fenerbahçe Beko için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:00
TBF'den Fenerbahçe Beko için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek mesajı yayınladı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile birlikte idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Kaynak: DHA

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