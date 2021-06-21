TBF'den Ergin Ataman'a tebrik
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TBF'den Ergin Ataman'a tebrik

TBF'den Ergin Ataman'a tebrik
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın THY Avrupa Ligi'nde "Yılın başantrenörü" seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın THY Avrupa Ligi'nde "Yılın başantrenörü" seçilmesinden dolayı tebrik mesajı yayımladı.

TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "THY Avrupa Ligi'nde yılın koçu seçilen Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ı tebrik ederiz." denildi.

Ataman, lacivert-beyazlıların başında bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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