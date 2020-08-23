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TBF'den Denizli Basket açıklaması

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in daha önce başvuru yapıp gerekli mali ve idari kriterleri yerine getirmesine rağmen ligden çekilen Teksüt Bandırma'nın yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne son anda alınmamasına tepkileri sürerken, Türkiye...

TBF'den Denizli Basket açıklaması
23.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:28

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in daha önce başvuru yapıp gerekli mali ve idari kriterleri yerine getirmesine rağmen ligden çekilen Teksüt Bandırma'nın yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne son anda alınmamasına tepkileri sürerken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da konuyla ilgili açıklama yaptı. Merkezefendi yönetimi, koronavirüs pandemisi döneminde geçen sezon yaşadıkları mağduriyete ve Türkiye'nin borcu olmayan ender kulüplerinden olduklarına dikkat çekip TBF'nin son anda karar değiştirmesine tepki gösterirken, TBF yönetimi, Denizli kulübünün 3 milyon TL'lik teminat şartını yerine getiremediğini açıkladı. Basketbol Federasyonu yönetiminin Merkezefendi'nin Süper Lig'e alınmamasıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü, başvurusunda şartların yalnızca bir kısmını yerine getirebilmiş, talimatın 9. maddesi gereğince 3 milyon TL bedelli teminat mektubunun ibrazını ya da nakit ödemeyi gerçekleştirememiştir. TBF yöneticileri, bu süre zarfında kulüp başkanı başta olmak üzere, kulüp yetkilileriyle defalarca iletişime geçerek eksikliğin giderilmemesi halinde takımın lige alınmasının mümkün olamayacağını bildirmiştir. Kulübün başvurusunda yer almayan teminat mektubu basit bir evrak değil, Avrupa'nın en değerli ligleri arasında olan ING Basketbol Süper Ligi'nde yer almayı talep eden bir takımın mali gücünü gösteren esaslı bir unsurdur.  TBF yönetimi kulübün verilen sürede şartları yerine getirmemesi ve katılım şartlarını taşıyan başka kulüp de olmaması nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun 15 takımla oynanmasına karar vermiştir."


Kaynak: DHA

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