TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi
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TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik etmek amaçlı destek projesi 2020-2021 sezonu itibariyle hayata geçiyor.

TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik projesi
02.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:35

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun, altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüpleri teşvik etmek amaçlı destek projesi 2020-2021 sezonu itibariyle hayata geçiyor.

TBF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüplerin desteklenmesi hususu sicil lisans talimatına şu şekilde eklendi:

"Madde 37 - (1) Basketbol Süper Ligi (BSL) Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ve Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) mücadele eden kulüpler, başka bir kulübün altyapısında yetişen bir basketbolcuyu transfer etmek istediklerinde yetiştirici kulüp veya kulüplere dağıtılmak üzere Federasyon tarafından belirlenecek kulüp destek bedelini yatırmak zorundadır. Basketbolcunun 13-18 yaşları arasındaki 6 sezonun tamamında yer aldığı kulübü ile sözleşme yapması halinde bu kulübün destek bedeli yatırması gerekli değildir. İlk kulübünden 13-18 yaş arasında başka bir kulübe veya kulüplere transfer yapmış basketbolcularla ilk kez sözleşme yapacak kulüpler de önceki kulübe veya kulüplere dağıtılmak üzere kulüp destek bedeli ödemekle yükümlüdür.

(2) - Kulüpler destek bedeli ödeyerek transfer ettikleri basketbolcuları ile müteakip sezonlarda sözleşmelerini yenilemek veya lisanslarını vize ettirmek için her sezon için ayrı ödeme yapmak zorundadır. Bir basketbolcu ile ilgili destek bedeli, ilgili sezon içerisinde yalnızca bir defa ödenir. Basketbolcunun başka bir kulübe kiralık olarak verilmesi veya ilişiksiz belgesi ile transfer edilmesi durumlarında aynı sezon içerisinde ikinci kez ödeme yapılmaz.

(3) - Kulüplerin destek bedeli ödeyecekleri basketbolcular ve bunlara ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir.

a - Basketbolcunun 13-18 yaşları arasında lisanslı olarak bulunduğu kulüpler Sicil Lisans Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yaşların belirlenmesinde basketbolcunun oynadığı sezonun ikinci yılı esas alınarak belirlenir. Yaşın belirlenmesinde ay ve gün dikkate alınmaz.

b - Federasyon tarafından organize edilen veya yerel liglerde yer alan kulüplerin ümit, genç veya yıldız takımlarında en az bir basketbol sezonunda oynamış ve uluslararası mevzuat hükümlerine göre büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynamasında bir engeli bulunmayan basketbolcular için destek bedeli ödenir.

c - Doğumdan sonra Türk vatandaşlığına geçmiş ve büyükler kategorisinde Türk Milli takımlarında oynayarak veya ilgili lig talimatına göre ülkemiz ümit, genç ve yıldız takımlarından yetişmiş koşulunda istisna kapsamında bulunan basketbolcular bu kapsamda değerlendirilmezler.

d - Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) veya Türkiye Basketbol Ligi (TBL) kulüplerinden geçici transfer veya ikinci lisans hakkından yararlanarak Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Liginde (KBSL) veya Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarında müsabakalarda yer alan basketbolcular bu kapsamda değildir.

(4) - Transfer veya vize başvurusunun ilgili kulüp tarafından yapılmasını müteakiben basketbolcunun 13-18 yaşları arasında bir ya da daha fazla başka kulüpte lisanslı olarak bulunduğu saptandığı takdirde, basketbolcunun transferini yapan veya sözleşmesini yenileyen kulüpten Federasyon tarafından belirlenen destek bedeli tahsil edilir. Tahsil edilen bedel, basketbolcunun 13-18 yaşlarında lisanslı olarak altyapısında yer aldığı kulüp ya da kulüplere yılları oranında pay edilerek ödenir. Basketbolcunun 13-18 yaşları arasında lisanslı olarak yer aldığı kulüp veya kulüplerin TBF ve/veya yerel lig faaliyetlerinde aktif olarak yer almıyor olması halinde bu kulüplere tahakkuk eden destek bedeli basketbolcuyu transfer eden veya sözleşmesi yenileyen kulüpten tahsil edilir ve TBF Genç Basketbolcu Teşvik Projesi fonuna aktarılır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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