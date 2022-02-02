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TBF'den Alperen Şengün'e tebrik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TBF'den Alperen Şengün'e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu, NBA All-Star 'Yükselen Yıldızlar' maçında yer alacak milli basketbolu Alperen Şengün'ü tebrik ederek, karşılaşmada başarılar diledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, NBA All- Star'Yükselen Yıldızlar' maçında yer alacak milli basketbolu Alperen Şengün'ü tebrik ederek, karşılaşmada başarılar diledi.

TBF'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NBA'de Houston Rockets forması giyen temsilcimiz Alperen Şengün, NBA All-Star 'Yükselen Yıldızlar' maçında yer alacak. Milli oyuncumuzu tebrik eder, başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

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