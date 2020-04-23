TBF'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. TBF'nin Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun." ifadeleri yer aldı. Kaynak: AA