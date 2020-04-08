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basketbol, Türkiye, Spor

TBF: "Basketbolcu ve antrenör sözleşmeleri sezon sonuna kadar uzatıldı"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerin mayıs ayının sonuna ertelendiğini ve basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

08.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:05
TBF:

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerin mayıs ayının sonuna ertelendiğini ve basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Federasyon ayrıca, liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da durumun yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Federasyonun açıklamasında basketbolcu ile antrenör sözleşmelerinin sezon sonuna kadar uzatıldığı belirtilirken, liglerin tamamlanması için 30 Nisan'da durumun yeniden değerlendirileceği vurgulandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının spor dünyasına etkilerini değerlendirmek üzere, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, diğer federasyonların başkanları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında Ankara'da olağanüstü bir toplantıda bir araya gelmiş ve bu toplantı sonunda sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına, profesyonel basketbol liglerinin 19 Mart 2020 tarihinden itibaren ertelenmesi kararı alınmıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, etkileri devam eden salgına dair süreci Korona virüs Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıklar ile eşgüdüm içerisinde yakından takip etmekteyiz. Bu dönemde sporumuzun en önemli paydaşı olan kulüplerimizle yakın bir iş birliği yaparak, onların görüş ve beklentilerini de hassasiyetle dikkate almaktayız. Federasyonumuz, sağlıklı bir sürece geçildiğinde uygulamaya koymak üzere tüm olasılıkları değerlendirmekte ve gerekli tedbirleri hazır tutmaktadır.

Kulüplerin mali denetim ve lisans talimatında nisan ayının son günü olarak belirlenen yükümlülüklerinin mayıs ayının sonuna ertelenmesi, basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin ise sezon sonuna kadar uzatılması ile ilgili mevzuat değişikliği hazırlıkları federasyonumuzca tamamlanmış bulunmaktadır.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak hedefimiz, profesyonel liglerimizin ve alt yapı müsabakalarımızın en kısa zamanda yeniden başlamasıdır. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için insan sağlığını tehdit eden şartların ortadan kalkması gerekmektedir. İçinden geçmekte olduğumuz süreç ile ilgili TBF olarak en önem verdiğimiz husus, tüm paydaşlarımızın sağlıklı şartlar içerisinde müsabakalarına devamını gözetmektir.

Kulüplerimizin, basketbolcularımızın ve basketbol dünyamızın tüm paydaşlarının, sportif ilişkiler ve sözleşme durumları ile ilgili anlayışlı olmalarını beklediğimiz bu dönemi, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip etmeyi sürdürecek, belirtilen tarihte devlet kurumlarımızın kararları ve kulüplerimizin de taleplerini dikkate alarak durumu yeniden değerlendireceğiz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, özlenen ve kaliteli basketbol ile tekrar sahalarda buluşabilmek için bu süreci hep beraber atlatacağımıza inanıyor, tüm halkımızı uyarılar süresince evde kalmaya davet ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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