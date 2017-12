Tbf Başkanı Türkoğlu'ndan Fatma Şahin'e Ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti.



Gaziantep'te Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını izlemek için kentte bulunan Türkoğlu, Fatma Şahin ile bir araya geldi.



Türkoğlu, Gaziantep'in bir spor kenti ve Fatma Şahin'in de spora destek veren bir belediye başkanı olduğunu belirtti.



Basketbolda Gaziantep'in ilk defa Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine ev sahipliği yapacağını aktaran Türkoğlu, "Bu değerli organizasyonun Gaziantep'te gerçekleşmesine büyük katkıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Fatma Şahin, spora karşı çok duyarlı. Bu duyarlılığından dolayı kendisini kutluyorum. Türk basketbolu son yıllarda yükselişe geçti ve gençlerin dikkatini çekmeye başladı. Salonlarımız doluyor. İstanbul takımlarının yakaladığı başarıyı Anadolu'ya da yaymak gerekiyor. Bunun için de yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç var." şeklinde konuştu.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Belediye olarak salon sporlarına önem veriyoruz. Spora ve sportif etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





]

]

]