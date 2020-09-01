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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Denizli Basket'in başvurusunun reddedilmesiyle ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün, beceriksiz yöneticileri nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alamadığını belirtti.

01.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:16

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün, beceriksiz yöneticileri nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alamadığını belirtti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen başkan Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yaptığı başvurunun reddedilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Hidayet Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusunda şartların yalnızca bir kısmını yerine getirebildiğini, çok önemli gördükleri teminat mektubunun ibrazını ya da nakit ödemeyi de gerçekleştiremediğini kaydetti.

Federasyon olarak tüm kulüplere eşit davrandıklarını vurgulayan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanlar farklı yorumlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalışıyor. Denizli halkına sesleniyorum. Bazı beceriksiz yöneticileriniz yüzünden Basketbol Süper Ligi'nde bulunamıyorsunuz. Bu konuda TBF'nin hiçbir sorumluluğu yok. Biz son gün olan 21 Ağustos'a kadar Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü ile her alanda iletişime geçtik. Maalesef beceriksizlikleri nedeniyle kamuoyunu farklı yönlendirip, bazı olayları siyasileştirmeye çalışan ahlaksız bir grupla karşılaştığımızı dile getirmek istiyoruz. Satılmış bir internet sitesi üzerinden kamuoyunu yanlış bilgilendirmek isteyen arkadaşların beceriksizlikleri yüzünden, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de olamıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde daha becerikli ve akıllı yöneticilerle onları da Süper Lig'de görürüz."

Türkoğlu, Denizli Basket'in ING Basketbol Süper Ligi'ne alınacağına dair söz verdiği yönündeki iddiayı yalanlayarak, "Normalde çok polemikli bir süreç. Hukuk dışı olarak hiç kimseye hiçbir söz vermedim. Bu arkadaş hiçbir adım atmadı ve kendisini kurtarmak için terbiyesizce davrandı. Bizim telefonumuz herkese açık. Yurt dışında olduğum süreçte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan beni aradı. Şeniz hanıma, 'Sayın başkan, biz şu an yarı özerk federasyonuz. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlıyız. Bu anlamda federasyondaki arkadaşlar sizi arayıp, yol haritası çizecekler.' dedim. Şeniz hanıma sevgimizi ve saygımızı iletiriz. Kapımız her zaman açıktır ama söylendiği gibi söz verme durumu olmamıştır. Bu iddianın sahipleri ispatlarsa, yarın istifa edeceğim. Aksi halde bu terbiyesizliği yapan insanlardan da aynı cesareti bekliyor olacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Denizli Basket'in başvurusunun reddedilmesiyle ilgili açıklama

Kaynak: AA

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