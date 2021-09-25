TBF Başkanı Türkoğlu, liglerdeki gelişimle ilgili infografik paylaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol liglerindeki gelişimi yansıtan infografik paylaşımında bulundu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan paylaşıma göre, son 5 yıldaki sponsorluk, yayın ve diğer anlaşmalarla, ING Basketbol Süper Ligi kulüplerine yapılan ödeme yüzde 55, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi kulüplerine yapılan ödeme ise yüzde 236 oranında artırıldı.

Daha önce ulusal kanallarda her hafta sadece 5 maç yayını gerçekleştirilirken, son 5 yıllık süreçte naklen yayınlanan maç sayısı 12'ye (8 maç ING Basketbol Süper Ligi, 2 maç Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2 maç Türkiye Basketbol Ligi) çıkarıldı.

Ayrıca, yapılan kural değişikliğiyle, 4 yılda yerli oyuncuların kulüplerinde oynama süreleri ING Basketbol Süper Ligi'nde yüzde 42, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise yüzde 25 oranında arttı.