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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:13

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değinerek, dayanışma vurgusu yaptı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralını hatırlatan Türkoğlu, "Bütün İslam alemi ve milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu bayram daha öncekilerde olduğu gibi büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılamayacağız belki ama gönüllerimiz her daim birlikte olacak. Biz birlikte olunca her zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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