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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Jerry Sloan için taziye mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Jerry Sloan için taziye mesajı
22.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:21

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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