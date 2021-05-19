TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA BGL ile ilgili infografik paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA BGL ile ilgili infografik paylaştı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA BGL ile ilgili infografik paylaştı
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde 2020-2021 sezonu istatistiklerini aktaran infografik paylaşımında bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nde 2020-2021 sezonu istatistiklerini aktaran infografik paylaşımında bulundu.

Türkoğlu'nun paylaşımına göre, pandemi döneminde gerçekleşen Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'nin 2020-2021 sezonunda toplam 10 fanus organizasyon düzenlendi. Fanuslarda sezon boyunca 2 bin 370 kişilik konaklama yapılırken, 202 hakem ve masa hakemi ile 222 görevli sorumluluk aldı.

Erkekler kategorisinde 20 takım ve 340 basketbolcu organizasyonda yer alırken kızlar kategorisinde ise 10 takım ve 178 basketbolcu organizasyona katıldı.

Toplamda normal sezonda 124, play-offta 14 olmak üzere 138 maçın oynandığı sezonda maçların tamamı TBF YouTube kanalında canlı olarak basketbolseverlerle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Abdullah Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şeyma Subaşı Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Garanti BBVA BGL ile ilgili infografik paylaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 16:49:11. #1.13#

title