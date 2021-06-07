TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı Açıklaması
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı Açıklaması

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Hidayet Türkoğlu, lacivert-beyazlı takımın play-off finali üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 mağlup ettiği ve seriyi 3-0 kazanarak şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu tamamlamaktan duydukları mutluluğu dile getiren Türkoğlu, "Final oynayan 2 ekibi kutluyorum. Avrupa'daki ve ligdeki şampiyonluğu için Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Sıkıntılar yaşasak da çok şükür sezonu bitirme imkanımız oldu. Çok mutluyuz. Basketbol markasına zarar gelmemesi açısından, salonlarda seyirci olmamasına rağmen bir şekilde ligi bitirmek istiyorduk. Tüm kulüplerimize anlayışları ve iş birliklerinden dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu süreç aynı şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığını, Anadolu Efes'in de THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan Başkan Türkoğlu, "Sezon içerisinde uluslararası arenada bizleri gururlandıran takımlarımız oldu. Anadolu Efes ile Avrupa'nın en büyük kupasının 2. kez ülkemize gelmesi bizleri gururlandırdı. Bu takımlara ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah Türk basketbolunun hak ettiği yere gelmesine vesile oluruz." diye konuştu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı Açıklaması
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı Açıklaması
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı Açıklaması
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'i kutladı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
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