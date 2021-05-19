TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığında, Bandırma Vapuru ile bir ulusun istikbalini de Anadolu'ya taşımıştır. 19 Mayıs 1919'dan 102 yıl sonra; taşıdığımız gurur, coşku ve minnet her geçen gün artmaktadır." ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs'ın Türkiye tarihinin en kıymetli dönüm noktalarından olduğunu ve ülkenin her köşesindeki gençler ile spora emanet edildiğini vurgulayan Türkoğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız olmak üzere, bu cennet vatan için mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin, Samsun'dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla yarınların teminatı olmaya devam ettiğini aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki spor faaliyetlerini, spor anlayışını ve spor kültürünü daha ileri taşımak için sorumluluğumuzun bilincinde, gençlerimizin değerinin farkındayız. Genç nesillerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak en temel görevimizdir. Bu doğrultuda, basketbolumuzun geleceği için en çok önem verdiğimiz projelerimizden Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi'ni zorlu pandemi şartlarında da gerekli bütün tedbirleri alarak düzenlemeye öncelik verdik. Dünyaya örnek olacak standartlarda 10 fanus organizasyonuyla erkekler kategorisinde 20, kızlar kategorisinde 10 takımın mücadele ettiği 143 müsabaka oynattık. Koşullar ne olursa olsun, daha fazla gencimizi sporla tanıştırabilmek ve başarılı sporcular yetiştirerek bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırabilmek için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür