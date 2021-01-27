TBESF Başkanı Uztürk, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile toplantı düzenledi
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TBESF Başkanı Uztürk, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile toplantı düzenledi

27.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:18
TBESF Başkanı Uztürk, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile toplantı düzenledi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile çevrim içi toplantı düzenledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı ile çevrim içi toplantı düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıya başkan Uztürk'ün yanı sıra başkan vekili İlhami Kılınçkaya, başantrenör Ahmet Akın, Milli Takım teknik ekibi ve milli sporcular da katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlık süreci ve tekerlekli sandalye basketbol liglerinin durumuna ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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