TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ten milli takımlara ziyaret
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TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ten milli takımlara ziyaret

25.01.2021 17:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:14
TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ten milli takımlara ziyaret

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Antalya'da kamp yapan Ampute Futbol ve Atletizm Milli Takımlarını ziyaret etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Antalya'da kamp yapan Ampute Futbol ve Atletizm Milli Takımlarını ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBESF Başkanı Uztürk ve İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi alan Uztürk ve Çelik, milli futbolcuların antrenmanını izledi.

Başkan Uztürk ayrıca Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Atletizm Milli Takımı ile de bir araya geldi.

Milli takım antrenörü Ömer Cantay'dan kamp hakkında bilgi alan Uztürk, milli atletler Zübeyde Süpürgeci, Hamide Doğangün ve Zeynep Acet'e başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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