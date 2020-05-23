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TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ten bayram mesajı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ten bayram mesajı
23.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:40

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uztürk, mesajında, "Sevgili spor ailemizin ve özellikle pandemi sürecinde hayatlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice sağlıklı bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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