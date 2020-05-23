TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk'ten bayram mesajı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
23.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:40
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uztürk, mesajında, "Sevgili spor ailemizin ve özellikle pandemi sürecinde hayatlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın yardımına koşan sağlık çalışanlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Nice sağlıklı bayramlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle, saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA