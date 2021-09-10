TBD Media, 'Küresel Düşünce Liderleri'ne yeni şirketlerin eklendiği açıkladı
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TBD Media, 'Küresel Düşünce Liderleri'ne yeni şirketlerin eklendiği açıkladı

TBD Media, 'Küresel Düşünce Liderleri'ne yeni şirketlerin eklendiği açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası alanda tanınmış medya geliştiricisi TBD Media, iklim değişikliği kriziyle mücadele için teknolojiden faydalanan 'Küresel Düşünce Liderleri' girişimine 9 yeni şirketin katıldığını duyurdu.

Uluslararası alanda tanınmış medya geliştiricisi TBD Media, iklim değişikliği kriziyle mücadele için teknolojiden faydalanan 'Küresel Düşünce Liderleri' girişimine 9 yeni şirketin katıldığını duyurdu.

İklim değişikliği son yıllarda gündeme sıkça gelmeye başladı. İklim değişikli nedeniyle dünyanın birçok yerinde doğal afetler meydana geliyor. Birçok STK ve kurum iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalarını sürdürüyor. TBD Media Group, gezegenin geleceğini şekillendiren düşünürleri ve yenilikçileri öne çıkarmak amacıyla devam eden Küresel Düşünce Liderleri (Global Thought Leaders, GTL) girişimine 9 yeni şirketin katıldığını açıkladı. Verilen bilgiye göre, gezegen için sürdürülebilir bir gelecek, geniş bir güçler koalisyonu gerektiriyor ve GTL aracılığıyla dünyanın güçlü ve etkili kuruluşları kendilerine düşen rolü oynamak için adım atıyor.

Konuyu değerlendiren TBD Media Group Kurucusu ve CEO'su Paolo Zanini,"Çok yoğun olarak karşılaştığım tema, işletmelerin verimlilik oluşturan yeni çalışma yöntemlerini bulmak ve döngüsel ekonomiler tesis etmek için üretim boşluklarını kapatmak amacıyla teknolojiyi kullanmasıdır. Küresel işletmeler dünyamızı şekillendiriyor ve GTL aracılığıyla bu şirketlerin sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak konusunda iyimser olmamız için nasıl nedenler sunduklarını görüyoruz" dedi.

Yeni GTL şirketleri, sürdürülebilir uygulamalara öncülük etme yeteneklerinin zirvesinde faaliyet gösteren dünyanın önemli ve yenilikçi şirketlerinden bazılarını temsil ediyor. Mühendislik, tıp, finansal hizmetler ve kamu hizmetleri alanlarını kapsıyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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