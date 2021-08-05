TBD Media Group, '50 Küresel Lider' kampanyasını başlattı

Uluslararası medya geliştiricisi olan TBD Media Group, '50 Küresel Lider' kampanyasının yenisini başlattığını duyurdu.

Uluslararası medya geliştiricisi olan TBD Media Group, '50 Küresel Lider' kampanyasının yenisini başlattığını duyurdu.

TBD Media, yarının dünyasına bugünden yenilik getiren, yön ve ilham veren şirketlerin bulunduğu '50 Küresel Lider' serisi ile bu şirketleri ortaya çıkardığını açıkladı. Verilen bilgiye göre kampanya, Uluslararası Yöneticilerin, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Girişimcilerin içgörülerini ve iş uygulamalarını inceleyerek küreselleşen dünyanın onların vizyonları sayesinde nasıl dönüşmekte olduğunu ortaya koyuyor. Her lider beraberinde bir hikaye ve vizyon getiriyor: toplumu kendi yöntemleriyle geliştirmek ve ilerletmek.

Kampanyanın, plastik ve eğitimin geleceğini, pil teknolojisi yoluyla yenilikçiliği, yerleşik finansı ve ilerlerken geleneği sürdürmenin önemini ele aldığı belirtildi. Filmlerin karbonsuzlaştırma, ısı yönetimi ve sağlıklı beslenme gibi önemli sürdürülebilir konulara değindiği vurgulandı.

Konuyu değerlendiren TBD Media Group CEO'su Paolo Zanini,"Burada bulunma ayrıcalığına sahibiz ve iş dünyasının ve toplumun geleceğinin böylesi küresel yıkıcılar tarafından tasarlandığı bu önemli andan toplumu haberdar etmeye hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı