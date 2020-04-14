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Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Koronavirüs, Ekonomi

TBB: Yurt dışına para transferlerinin MASAK'a bildirimleri bir gün öncesine çekildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 1 milyon lira ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na yapılmakta olan mutad bildirimlerinin "bir gün öncesine" çekildiğini duyurdu.

14.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:42
TBB: Yurt dışına para transferlerinin MASAK'a bildirimleri bir gün öncesine çekildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 1 milyon lira ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na yapılmakta olan mutad bildirimlerinin "bir gün öncesine" çekildiğini duyurdu.

TBB'den yapılan, Covid-19 salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Covid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemler normal akış süreci içerisinde devam edecek olup, herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. 

"FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon lira ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekildi."


Kaynak: DHA

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Ekonomi Manşet

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