TBB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) 63. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili, Yönetim Kurulu'nun yapacağı ilk toplantıda belirlenecek.

TBB Yönetim Kurulu Üyeleri: Akbank T.A.Ş.Citibank A.Ş.HSBC Bank A.ŞING Bank A.Ş.Odea Bank A.Ş.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri: Alternatifbank A.Ş.Denizbank A.Ş.Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Kaynak: DHA