TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın: Bankacılık sektörü geleceğe güvenle bakıyor Son bir asırlık dönemde bankacılık sektörü, ülkemizin büyümesinden güç almış, aldığı gücü ekonomimizin menfaatleri doğrultusuna ve büyümesinde kullanmıştır.

Son bir asırlık dönemde bankacılık sektörü, ülkemizin büyümesinden güç almış, aldığı gücü ekonomimizin menfaatleri doğrultusuna ve büyümesinde kullanmıştır. Ekonomimiz geliştikçe ve güçlü oldukça bankacılık sektörü büyümeye, güçlü ve sağlıklı olmaya devam edecektir.