TBB Yönetim Kurulu: "Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulundan, kimi kez açıktan, kimi kez örtülü biçimde Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yönelik saldırıların şiddetle kınandığı bildirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulundan, kimi kez açıktan, kimi kez örtülü biçimde Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yönelik saldırıların şiddetle kınandığı bildirildi.

TBB Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderine ve kuruluş değerlerine yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

19 Mayıs 1919'un Milli Mücadele'nin ilk adımının, 23 Nisan 1920'nin milli iradenin temsil organının, 29 Ekim 1923'ün de yeni rejimin simgesel başlangıç tarihleri olduğu belirtilen açıklamada, emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı verilirken bir yandan da Ankara merkezli yeni bir devletin kurulduğuna işaret edildi.

İstanbul'un, tarihsel ömrünü tamamlamış hilafet ve saltanat merkezi olarak geçmişi, Ankara'nın ise millet egemenliğinin ve milli iradenin merkezi olarak geleceği temsil ettiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve temel tercihleri bugün için de geçerliliğini sürdürmektedir. Osmanlı'nın çöküş ve dağılışından ders alan kurucu önderler, saltanat ve hilafetin tarihsel ömrünü tamamlamış, günümüzde karşılığı olmayan kavramlar olduğunun bilincindeydiler."

Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet-üniter yapıda kurulmasının keyfi bir tercih değil, tarihin dayattığı bir zorunluluk olduğu aktarılan açıklamada, hukuk meşruiyetine dayalı, laik, demokratik bir modelin, bu coğrafyada var olabilmenin ön koşulu olduğu kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurtuluşun ve kuruluşun lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, Türk halkının ortak değeridir. Her millet, kurtuluş ve kuruluş dönemi liderlerine saygı duyar. Onlara yapılan saldırıları ve saygısızlıkları hoş görmezler. Ülkeyi yok olmaktan kurtaran, öncülüğünde gerçekleştirilen çağdaş atılımlarla Türkiye'yi saygın bir konuma getiren Atatürk gibi ortak bir gurur simgesine yapılan saldırı ve iftiralar asla kabul edilemez.

Saltanat ve hilafet özlemcilerinin laik, demokratik, çağdaş hukuk devletini içselleştirememiş anlayış sahiplerinin, kimi kez açıktan, kimi kez örtülü biçimde Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu türden hadsiz, ölçüsüz, suç teşkil eden, hukuka aykırı beyan ve saldırıların sorumluları hakkında gereğinin yapılması için Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı