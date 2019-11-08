TBB Yönetim Kurulu, 12 baronun olağanüstü genel kurul taleplerini reddetti

08.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:10

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, 12 baro yönetim kurulunun, 10'u seçimli, ikisi seçimsiz olağanüstü genel kurul taleplerini hukuka aykırı bularak oy çokluğuyla reddetti.

TBB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, baro yönetim kurullarının Türkiye Barolar Birliğini olağanüstü genel kurula davet etmelerine ilişkin şekli şartın, en az 10 baronun yönetim kurulunun bu yönde karar alması olduğu belirtildi.

12 baro yönetim kurulunun, TBB Yönetim Kurulu'ndan, TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrılmasını talep ettikleri ifade edilen açıklamada, taleplerin ikisinin seçimsiz, 10'unun ise seçimli olağanüstü genel kurul yapılması yönünde olduğu bildirildi.

Şekil şartı gerçekleşse de Avukatlık Kanunu ve yerleşik içtihatlara göre, olağanüstü genel kurulun seçimli yapılabilmesinin, sadece başkanlık makamının boşalması durumunda olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Dolayısıyla seçim talepleri hukuka aykırıdır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yol hukuka aykırı olarak bir kez açılacak olursa sadece TBB değil, her baromuz bu tür hukuka aykırı taleplerle sürekli seçimli olağanüstü genel kurullara sürüklenme sonucunda görev yapamaz hale getirilir. Kanun koyucunun olağanüstü genel kurula ilişkin düzenlemesinde hiç kuşkusuz böyle bir amaç güdülmemiştir. Baroların ve TBB'nin organları kanunda belirlenmiş sürelerin sonuna kadar görev yaparlar.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan baro yönetim kurullarının gerekçeleri incelendiğinde, bu gerekçelerin TBB Genel Kurulu'nun yetki alanına giren somut bir hususu görüşmek amacı taşımadığı görülmektedir. Talepler, ağırlıklı olarak TBB Başkanı'nın adli yıl açılış törenine katılmasına, Yargı Reformu sürecinde Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetkili makam ve mercileri ile iletişim kurmasına ilişkindir."

"Herhangi siyasi bir partinin temsilcisi olmamıştır, olmamalıdır"

Bazı baro yönetim kurullarının, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarını da olağanüstü genel kurul isteyen ilave kararlarında gerekçe olarak gösterdiklerine işaret edilen açıklamada, baroların büyük bir çoğunluğunun ise olağanüstü genel kurul yapılmasının şartlarının oluşmadığı ve böyle bir toplantının barolar arasında telafisi mümkün olmayacak ayrışmalara yol açacağını basın açıklamaları yoluyla kamuoyu ile paylaştıkları ifade edildi.

TBB ve baroların, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Siyasi parti siyaseti yapamazlar. Meslek siyaseti yapabilirler. Hukuk devletinin ve insan haklarının korunması ve geliştirilmesi de bu meslek siyaseti tanımı içerisinde barolara ve TBB'ye verilmiş bir görevdir. TBB yönetimi herhangi siyasi bir ideolojinin veya siyasi bir partinin temsilcisi olmamıştır, olmamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Barolar ile TBB ayrı tüzel kişiliklerdir"

TBB Başkanı ve yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili makam ve mercileriyle kurduğu etkili diyaloglarla vatandaş ile meslektaşlarına çok önemli kazançlar sağlayan Yargı Reformu'nun şekillenmesinde son derece etkili olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü genel kurul talep eden baro yönetim kurullarının TBB Başkanının söylemlerine ilişkin gerekçeleri, her birey gibi Anayasa'daki düşüncesini açıklama özgürlüğünden yararlanan TBB Başkanının bu özgürlüğünü yok sayar niteliktedir. Unutulmamalıdır ki barolar ile TBB ayrı tüzel kişiliklerdir. Ancak üzülerek izliyoruz ki olağanüstü genel kurul talep eden baro yönetimleri, TBB'ye kendi siyasi ideolojilerini dayatma ya da kabul ettirme yetkisini kendilerinde görebilmektedirler. Bunun kanuni bir dayanağı yoktur."

Olağanüstü genel kurulun toplanmasının istenmesinin kamu yararına da aykırı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dileğimiz, enerjimizi asgari birlik ve beraberlik içerisinde meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bizden çözüm bekledikleri dağ gibi birikmiş sorunların çözümü yönünde kullanmamızdır. Seçimli olağan genel kurula kadarki 1,5 seneyi böylelikle en verimli şekilde değerlendirebiliriz. Türkiye'nin ve meslektaşlarımızın bu kadar güncel ve ağır sorunları çözüm beklerken gündemimiz, meslektaş kamuoyunun büyük çoğunluğunu da esasen ilgilendirmeyen olağanüstü genel kurulun toplanıp toplanmayacağı olmamalıdır.

Bu sebeplerle, bugün toplanan Barolar Birliği Yönetim Kurulu, katılanların oy çokluğuyla, 10'u seçimli, 2'si seçimsiz olağanüstü genel kurul taleplerini hukuka aykırı bularak reddetmiştir."

Kaynak: AA