TBB ve Ostim Teknik Üniversitesi arasında "Eğitim ve İş Birliği Protokolü" imzalandı
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TBB ve Ostim Teknik Üniversitesi arasında "Eğitim ve İş Birliği Protokolü" imzalandı

12.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:51
TBB ve Ostim Teknik Üniversitesi arasında

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında "Eğitim ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında "Eğitim ve İş Birliği Protokolü" imzalandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, protokol, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından imza altına alındı.

Feyzioğlu, törende yaptığı konuşmada, protokolle, çok ihtiyaç olan müzakerecilerin yetiştirileceğini, dünyanın dört bir yanında Türkiye'nin gönüllü büyükelçilerinin olacağını kaydetti.

Protokolle, hukukçuları, mühendisleri, bilim insanlarını yetiştireceklerini belirten Feyzioğlu, çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Murat Yülek de "Kalkınmacı bir teknik üniversite olduğumuz için, hukukun, avukatların ülkenin kalkınmasında nasıl bir rol oynadığını bildiğimiz için bu ziyaret bizim için son derece önemli. Bu imza ile hukukçularımızla güzel bir iş birliği başlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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