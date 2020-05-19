TBB ve 80 barodan "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması
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TBB ve 80 barodan "Avukatlık Kanunu" tartışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı, barolara ve bunların seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadığını belirterek, girişimlerin durdurulmasını ve geri çekilmesini istedi.

TBB ve 80 barodan
19.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:50

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı, barolara ve bunların seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadığını belirterek, girişimlerin durdurulmasını ve geri çekilmesini istedi.

TBB'nin ve 80 baronun ortak açıklamasında, Türkiye'nin uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

Avukatların yaşadığı sorunların tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ve avukatlık mesleğinin önceliğinin sorunların çözümüne çaba sarf etmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avukatlık Kanununda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor, bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz. İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, barolar ve TBB olmalıdır. Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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