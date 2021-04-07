TBB, TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBB, TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
TBB, TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu.

TBB, TLREF Ulusal Çalışma Komitesi internet sayfası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası standartlarla uyumlu olarak türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde TL kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak üzere TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklayan TBB, şu bilgileri paylaştı:

"TRLİBOR'un da sona erdirilmesi hedefiyle TLREF oranı ve BIST TLREF Endeksi'nin hesaplanması ve yayımlanmasına yönelik faaliyetleri izlemek, piyasadaki gelişmeleri ve talepleri göz önünde bulundurarak kurallarda ihtiyaç duyulan değişikliklere ilişkin çalışmaları yürütmek ve kamuoyunu da bilgilendirmek amacıyla TLREF Ulusal Çalışma Komitesi (Komite) oluşturulmuştur.

İlgili kamu kurumlarının görevlendirmesi ile oluşan ve denetiminde çalışan Komite tarafından, TLREF'in gösterge niteliği, düzenlemelerdeki muhtemel değişiklikler, muhasebe ve vergisel konular hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve finansal kuruluşların müşterilerini bilgilendirmesi amacıyla karar alıcı durumda olan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirmeler yapılmaktadır.

TLREF Ulusal Çalışma Komitesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında güncel detaylı bilgi ve sunumlara https://www.tbb.org.tr/tlref adresinden ulaşılabilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ajda Pekkan Dilan Çıtak Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBB, TLREF çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 19:24:53. #1.16#
title