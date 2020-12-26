TBB, sokak hayvanlarına yönelik proje geliştiren belediyeleri ödüllendirecek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" kapsamında sokak hayvanlarına yönelik geliştirdiği projesi başarılı bulunan belediyelere ödül verecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" kapsamında sokak hayvanlarına yönelik geliştirdiği projesi başarılı bulunan belediyelere ödül verecek.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, yarışmayla belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik görev ve sorumlulukları çerçevesinde; özgün, etkili ve sürdürülebilir politikalar üretmesini teşvik edici projelerinin hayata geçirilmesi, iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bütün belediyelerin katılımına açık olan yarışma ile yerel yönetimlerin, insanlar ve hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınarak hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanması; sahipsiz evcil ve sokak hayvanlarının durumlarının iyileştirilmesi, açlık ve susuzluklarına yönelik çözüm üretilmesi, sağlık sorunlarına yönelik girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Yarışmanın iki aşamasında 7 milyon 250 bin TL ödül dağıtılacak

TBB'ye 1 Mart 2021'e kadar başvuru yapan belediyelerin projeleri fikir ve uygulama olmak üzere iki aşamada değerlendirilecek. Birinci aşama olan fikir aşamasında başvurular, jüri tarafından değerlendirilip sıralanacak ve seçilen 10 projenin her birine 500 bin TL ödül verilecek.

Yarışmanın ikinci aşamasında ise jüri tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ödüllendirilecek. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecek. İkinci aşama 2021 Kasım'da sonuçlandırılacak.

Yarışmanın uygulama aşamasında dereceye giren birinci belediye 1 milyon TL, ikinci belediye 750 bin TL, üçüncü belediye ise 500 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmanın her iki aşamasında toplamda 7 milyon 250 bin TL ödül dağıtılacak.

Belediyeler, "enpatisehirler.tbb.gov.tr" adresinden yarışma hakkında ayrıntılı bilgi alabiliyor ve başvuru yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sokak hayvanlarının sağlıklı ortamlarda beslenerek, çevreden zarar görmeden, şefkatli bir şekilde bakılmaları gerektiğini, yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.

Pandemi ve kış, sokak hayvanlarının hayatını daha da zorlaştırdı

Pandemi dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının sokak hayvanlarının hayatını, kış aylarıyla birlikte daha da zorlaştırdığına dikkati çeken Şahin, "Lokantalar da kapalı olunca sevimli dostlarımız yiyecek bulmakta sorun yaşayabiliyor. Tüm belediyelerimizin kedi besleme evleri var, köpek besleme alanları var. Mama veriyor, veteriner muayenelerini yapıyorlar. EnPati kapsamında bu faaliyetleri daha da iyileştirip verimli kılacak projelere ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu