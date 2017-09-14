TBB Risk Merkezi Temmuz 2017 Dönemi İller Nakdi Kredi Kullanım Verilerini Paylaştı

TBB Risk Merkezi Temmuz 2017 dönemi iller nakdi kredi kullanım verilerini paylaştı. Erzurum'da dönem içinde 6. 1 milyar TL'si kamu, 2.7 milyar TL'si de özel bankalardan olmak üzere toplam 8.9 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Türkiye toplamında kredi kullanım oranı yüzde 0.46 oldu.



DOSİAD ANALİZİ



Veriler üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve işadamları Derneği(DOSİAD) Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre, Erzurum'da temmuz ayı bazında kişi başına düşen kamu bankası kredi tutarı 8.0 bin TL, özel banka kredisi tutarı 3.5 bin TL, toplam kredi tutarı ise 11.7 bin TL olarak hesaplandı.



BÖLGESEL SONUÇLAR VE ERZURUM



DOSİAD Araştırma Merkezi analizleri itibariyle temmuz ayı ölçeğinde kamu ve özel bankalarca karşılanan nakdi kredi kullanım tutarı KUDAKA istatistik Bölgesinde 11 milyar 195 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 17 milyar 806 bin, Doğu Anadolu Bölgesinde 39 milyar 979 bin TL olarak kaydedildi. Erzurum'un nakdi kredi hacmi KUDAKA Bölgesinde yüzde 79.7, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 50.1, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 22.3'lük oran oluşturdu.



ERZURUM 26'INCI SIRAYI KORUDU



Erzurum ocak-Temmuz dönemi nakdi kredi kullanma hacmi bakımından Türkiye illeri sıralamasında 26'ıncı sıradaki yerini korudu. Türkiye'de kamu ve özel bankalarca karşılanan nakdi kredi kullanımının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Samsun, Kahramanmaraş, Eskişehir, Sakarya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon ve Erzurum olarak kaydedildi. - ERZURUM