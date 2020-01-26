TBB'nin ocak ayı toplantısı İzmir yerine Elazığ'da yapılacak

26.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:20

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) İzmir'de yapılması planlanan ocak ayı encümen toplantısı, deprem sonrası bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla Elazığ'da yapılacak.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin 28 Ocak'ta İzmir'de düzenlenmesi planlanan toplantısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünü etkileyen depremin ardından bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla Elazığ'a alındı.

TBB Başkanı Fatma Şahin başkanlığında düzenlenecek toplantıya, encümen üyeleri Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: AA