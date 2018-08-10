TBB Localinternational 2018 Staj Programı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organize edilen Localınternational 2018 Staj Programı kapsamında 27 ülkeden 40 öğrenciyi ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanı olduğu TBB tarafından, Türkiye yerel yönetimlerinin uluslararası platformda tanıtılması ve yerel yönetimler arasında bağların güçlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik olarak, 5-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Localınternational 2018 Staj Programı kapsamında 27 ülkeden 40 öğrenci, iki günlük gezi için Gaziantep'e geldi.

Kente gelen öğrencileri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, belediyenin yürüttüğü çalışmaları aktardı, Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığını hatırlattı.

2 milyon nüfuslu Gaziantep'in 500 bin Suriyeliye gönlünü açtığını kaydeden Toprak, bugüne kadar Türkiye'nin mültecilere 30 milyar doların üzerinde harcama yaptığını vurguladı.

Belediye olarak konut, sağlık, istihdam ve eğitim alanında artan sorunlar karşısında çok sayıda proje geliştirdiklerini belirten Toprak, "Gaziantep'te yaşayan 500 bin mültecinin yüzde 95'i Gazianteplilerle birlikte yaşıyor. Geleneğimizden, kültürümüzden ve inancımızdan aldığımız güçle Suriyeli kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz. 30 milyar doların üzerinde para harcayan Türkiye, tüm dünyaya insanlık dersi verdi ancak sürdürülebilirliği mümkün olmayan bir durumla karşı karşıyayız, hiçbir uluslararası kuruluştan yardım alamıyoruz, göstermelik olarak geliyorlar, fotoğraf karesinde görünüyorlar, başka da bir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Toprak, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı'nda 116 şehir arasında yer almayı başaran Gaziantep'in eşsiz sofrasının markalaştığını kaydetti.