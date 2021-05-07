TBB, Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nu güncelledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TBB, Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nu güncelledi

TBB, Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nu güncelledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nun güncellendiğini bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nun güncellendiğini bildirdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan rapor içeriğine yeni bilgiler eklendiği, aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgilerinin yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacağına dikkat çekildi.

Kredi limit ve borç bilgileri, çek ve senet bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, kamu ihale yasaklılık bilgileri, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi'ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri ve gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri izlenebilecek.

Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda ve ücretsiz olacak ve 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Diego Burak Yılmaz Yılmaz Vural Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBB, Kredi Limit - Borç Bilgileri ile Çek Raporu'nu güncelledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:42:10. #1.16#

title