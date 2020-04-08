TBB, kadınların yönettiği belediyelere hizmet aracı hibe edecek
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TBB, kadınların yönettiği belediyelere hizmet aracı hibe edecek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, kadın belediye başkanlarının görev yaptığı belediyelere birer hizmet aracı hibe edeceklerini bildirdi.

08.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:10
TBB, kadınların yönettiği belediyelere hizmet aracı hibe edecek

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, kadın belediye başkanlarının görev yaptığı belediyelere birer hizmet aracı hibe edeceklerini bildirdi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve belediye hizmetlerinin geliştirilmesi konularının tartışıldığı "Sağlıklı Kentler ve Belediye Başkanları Toplantısı", yurt genelindeki kadın belediye başkanlarının katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan katıldı.

Toplantıda, her belediye başkanı kendi görev ve sorumluluk sahalarındaki çalışmaları anlatıp, öneri ve görüşlerini dile getirdi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Fatma Şahin, gelen talepler üzerine, kadın belediye başkanlarının görev yaptığı belediyelere TBB olarak birer hizmet aracı hibe edileceğini duyurdu.

Toplantıya katılan belediye başkanları, açıklamayı alkışlarla kutladı.

Verilecek araçların çeşitlerinin belediyelerin ihtiyaçlarına göre belirleneceği bildirildi.

Kaynak: AA

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