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TBB: Görme engelli vatandaşlara uygun ATM sayısı 30 bini aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), görme engelli vatandaşlara uygun ATM sayısının 30 bini aştığını, ortopedik engellere uygun ATM sayısının da 5.0 bine yaklaştığını açıkladı.

TBB: Görme engelli vatandaşlara uygun ATM sayısı 30 bini aştı
18.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:43

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), görme engelli vatandaşlara uygun ATM sayısının 30 bini aştığını, ortopedik engellere uygun ATM sayısının da 5.0 bine yaklaştığını açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, "Bankalar, engellilerin ve yaşlıların, şubelerden, ATM'lerden, internet ve mobil kanallarından verilen hizmetleri kolay kullanabilmeleri amacıyla ilgili kuruluşlardan ve hizmet alan kişilerden gelen değerlendirme ve talepleri de dikkate değerlendirerek, çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir" denildi.

TBB'nin, mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık Hizmetleri İstatistikleri" verilerine göre;ortopedik engellilerin erişimine sunulan ATM sayısı 2018 yılında 4,433 iken 2020 itibarıyla 8,903'e, şube sayısı 4,305'ten 4,974'e;görme engellilerin kullanımına uygun ATM sayısı ise 21,808'den 30,997'ye ve şube sayısı da 2,990'dan 4,802'ye yükseldi.TBB raporunda, "Engellilere yönelik internet ve mobil bankacılık hizmetleri ve uygulamaları ele alındığında, SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifreleri ekran okuyucu programlarla okutabilen banka sayısı Haziran 2020 itibariyle 24, "mouse" veya "tab" kullandıran banka sayısı 22, kullanılan uygulama ve içerikleri ekran koruyucu programlar tarafından okutabilen banka sayısı 20'dir" denildi. (Tablo)

 


Kaynak: DHA

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