TBB: FYY-BÖU kapsamında 5.07 milyar liralık borç yapılandırıldı

17.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:08

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Büyük Ölçekli Uygulama (FYY-BÖU) kapsamında Ekim-Kasım döneminde toplam 5 milyar 72 milyon liralık borcun yapılandırıldığını açıkladı.

TBB'nin internet istesinde yer alan açıklamaya göre; bu tutarın 4.9 milyar lirası enerji sektörüne, 137 milyon lirası da turizm sektörüne ait bulunuyor.

TBB'nin FYY-BÖU Kasım Aylık Raporu'nda, "Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, FYY Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 56 adet firma (22 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 4 firma (2 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır" denildi ve şu bilgiler verildi: "FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi enerji, 3 tanesi turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 4'ü de Marmara Bölgesi'ndedir.

"Ekim-Kasım 2019 dönemi içinde, 4,934 milyon TL'si enerji sektörüne, 137 milyon TL'si turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5,072 milyon TL'dir."

Kaynak: DHA