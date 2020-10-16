TBB: "Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir."

TBB: "Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir.