TBB Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması başvuruları devam ediyor
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TBB Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması başvuruları devam ediyor

05.01.2021 09:13 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:16
TBB Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması başvuruları devam ediyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na başvurular sürüyor.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'na başvurular sürüyor.

TBB'nin açıklamasına göre, engelli vatandaşların şehir yaşamına katılımının kolaylaştırılması ve engellilere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 15 Ocak'ta sona erecek.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde başlatılan yarışmayla engelli bireylerin günlük hayatlarında herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan tüm kentsel hizmetlere ulaşmalarını sağlayacak girişimlerin geliştirilmesi ve vatandaş düzeyinde farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Belediyelerin konuyla ilgili sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi projelerinin değerlendirileceği yarışma, fikir ve proje olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Yarışmanın ilk aşaması olan fikir aşamasında jüri tarafından başarılı bulunan ilk 10 projenin her birine 500 bin lira ödül verilecek.

Toplamda 7 milyon 250 bin lira ödül dağıtılacak

İkinci aşamada ise yarışma jürisi tarafından uygulaması en başarılı bulunan 3 belediye ayrıca ödüllendirilecek. Birinci aşamada ödül alamayan projeler de uygulamaya geçirilmesi halinde ikinci aşama için başvurabilecek.

Mayısta sonuçlandırılacak yarışmanın ikinci aşamasında birinci belediyeye 1 milyon TL, ikinciye 750 bin TL, üçüncüye ise 500 bin TL ödül verilecek. Toplamda kazanan belediyelere 7 milyon 250 bin TL ödül verilmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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