TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yaşam ›› TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi - Haber
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Yaşam

TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mart Ayı Encümen Toplantısı Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasına yönelik alınan önlemler kapsamında telekonferans yöntemi kullanılarak yapıldı.

24.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:40
TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mart Ayı Encümen Toplantısı Korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasına yönelik alınan önlemler kapsamında telekonferans yöntemi kullanılarak yapıldı. TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da aralarından bulunduğu 14 belediye başkanı katıldı.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik belediyelerle ilgili tedbir ve tavsiyeler gündemi ile gerçekleşen toplantıda, Korona virüs salgınına karşı mücadele eden belediyelerin, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar üzerinden fikir alışverişinde bulunuldu. Belediye başkanları ise bu süreçte belediyelerin gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak tecrübelerini paylaştı.

"Belediyelerin geliri azalırken giderleri çoğalıyor"

Toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm Dünya ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan sorun ve sıkıntıların ortak olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Burada esas olan belediyelerimizin gelirinin azalırken giderlerinin çoğalması. O nedenle de vergi, sigorta ve diğer ödemelerde belediye ve şirketler dahil, bir an önce gerekli kolaylıkların sağlanmasını istiyoruz. Ama esas önemli olan şu; belediye personelimizin büyük bir bölümü zorunlu nedenlerle izine ayrıldı. Bizim belediyemizde 4'de bir oranında izin kullanma ortamı doğru. Dolayısıyla personelimiz azalırken işimiz çoğalıyor, ilave işler yapılması gerekiyor. Bu nedenle İŞKUR'un bir program dahilinde belediyelere destek vermesinde yarar olduğunu düşünüyorum. İŞKUR ile görüşmeleri hızlandırmak suretiyle personel desteğinin sağlanması gerekli" dedi.

Toplantıda oy birliği ile alınan kararlar ise, "5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesine istinaden belediye paylarından yapılan kesinti oranının yüzde sıfır olarak uygulanması ve 2020 yılı sonuna kadar faiz ve gecikme cezalarının da durdurulması. Kesintisiz su hizmetlerinin sağlanması çok önemli olup yüksek enerji maliyetleriyle su temin eden belediye ve su kanal idarelerinin faturalarında birikmiş elektrik borçlarının yeniden yapılandırılması, Belediyelerin geçmişe dönük borçlarından dolayı haciz ve icra takiplerine maruz kalmaması için düzenleme yapılması, Belediyelerin ve su kanal idarelerinin İller Bankasından çekmiş oldukları kredi (teminatlı krediler dahil) borçlarının kredi ve faiz ödemelerinin 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi, Belediyelere, İLBANK ve kamu bankalarından faizsiz veya düşük faizli kredi verilmesi, Belediyelerin toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttaki ÖTV ve KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi, bu araçlarla taşınan yolcu başına da destek verilmesi, Belediyelerce işletilen raylı sistemlerde kullanılan elektrik için düşük tarife uygulanması, Belediye personelinin bir kısmı izne ayrıldığından dolayı kısa çalışma ödeneğinden belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerinin de faydalandırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (İŞKUR) tedbir alması, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan belediye meclis toplantılarının yapılıp yapılmaması kararının belediye başkanının takdirine bırakılması" olarak açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti Haber
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Haber
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Haber
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haber
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Haber
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Vicky Wright, koronavirüsle mücadele için eski mesleği hemşireliğe geri döndü
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: TBB Encümen Toplantısında Korona virüs önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 18:04:39. #1.15#
title