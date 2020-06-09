TBB'den Van Büyükşehir Belediyesine araç desteği Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Van Büyükşehir Belediyesine 13 tonluk sulama aracı hibe etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Van Büyükşehir Belediyesine 13 tonluk sulama aracı hibe etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin yeşillendirilmesi için yürütülen çalışmalara Türkiye Belediyeler Birliği de destek verdi.

Birlik, yapılan protokoller çerçevesinde Büyükşehir Belediyesine 13 tonluk sulama aracı gönderdi.

Araç teslim törenine katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan'a, Birlik Başkanı Fatma Şahin tarafından plaket verildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, araç desteğinden dolayı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere belediyeler birliği yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA