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Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması Açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

14.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:06
TBB'den suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişiklik açıklaması Açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyle

ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel

standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık,

kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz

konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin

1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali

Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na yapılmakta olan mutad

bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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