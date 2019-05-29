TBB'den "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitaba suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), "pedofili" içeren ifadelerin yer aldığı kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TBB Genel Sekreteri Avukat Sabiha Tekin ve beraberindeki bazı avukatlar, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitap ve yazarı Abdullah Şevki hakkındaki suç duyurusu dilekçelerini, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Sabiha Tekin, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocukların yararının, korunması gereken en üst yarar olduğunu, toplumu ve tüm insanlığı ilgilendirdiğini söyledi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının her geçen gün arttığının altını çizen Tekin, şöyle devam etti:

"Bu tür olaylar karşısında, son derece duyarlı davranmak ve görevlerimizi yerine getirmek zorundayız. Çocukları koruyacak tedbirlerin alınması ve her türlü çocuk istismarına yönelik özendirici, teşvik edici nitelikteki eylemlere karşı da ciddi mücadelemizi sürdürmek zorundayız. Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği olarak bu kitap hakkında suç duyurusunda bulunduk."

Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde, internet sitelerinde satışı devam eden kitabın toplatılması ve şüphelilerin haklarında "müstehcenlik", "çocuğun cinsel istismarı", "hayasızca hareketler" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: AA