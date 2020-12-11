TBB'den "Mobil bankacılık video eğitim" serisi
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TBB'den "Mobil bankacılık video eğitim" serisi

11.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:22
TBB'den

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yürütülen finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında, banka müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştırmak, bu teknolojileri ve alternatif bankacılık kanallarını kullanmayı teşvik etmek amacıyla "Mobil bankacılık video eğitim" serisi hazırlandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yürütülen finansal okuryazarlık eğitim çalışmaları kapsamında, banka müşterilerini yeni teknolojilerle tanıştırmak, bu teknolojileri ve alternatif bankacılık kanallarını kullanmayı teşvik etmek amacıyla "Mobil bankacılık video eğitim" serisi hazırlandı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, mobil bankacılığın kullanılmasının anlatılmasına odaklanan kılavuz niteliğindeki 6 kısa videodan oluşan seride; "Banka mobil uygulamasının indirilmesi", "Şifre alınması", "Para transferi", "Fatura ödeme", "Kredi kartı harcama takibi ve ödemesi" ve "Sanal kart oluşturma" konuları işlendi.

"Mobil bankacılık video eğitim" serisine TBB'nin "foy.tbb.org.tr/egitim" adresli finansal okuryazarlık internet sitesi ve "www.youtube.com/bankalarbirligitv" sosyal medya hesabından ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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