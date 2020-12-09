TBB'den Kuzey Kıbrıslı bankacılara eğitim desteği

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) ile başlattığı bankacılık eğitim programı 12. yılını tamamlıyor, program kapsamında düzenlenen 249 seminere bugüne kadar 6 bine yakın katılım gerçekleşti.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) ile başlattığı bankacılık eğitim programı 12. yılını tamamlıyor, program kapsamında düzenlenen 249 seminere bugüne kadar 6 bine yakın katılım gerçekleşti.

TBB açıklamasına göre, TBB ve KKBB arasında yapılan iş birliği anlaşması kapsamında 2008'de başlatılan "Bankacılık ve Finans Eğitimleri" 12. yılını doldurdu.

Salgın öncesi TBB Eğitim Merkezi bünyesindeki, Türkiye'nin önde gelen bankacı, akademisyen, finans ve kişisel gelişim uzmanlarından oluşan eğitmen kadrosu tarafından Lefkoşa'da yapılan eğitimler bu yıl çevrimiçi ortamda düzenlendi. Sektörde çalışanların mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve bankacılık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında bu yıl, "COBIT 19 Eğitimi", "Dijital Ekonomiden Sonrası: Bankacılık ve Finansal Hizmetlerin Fütürizmi", "Finansal Teknolojiler (FinTech) ve Bankacılık" ve "Hedeflerle Yönetim" eğitimleri verildi.

Başladığı tarihten bu yana aralarında "Risk Yönetimi", "Dijital Pazarlama", "İleri Finansal Analiz", "Dijital Dönüşüm", "Bankacılık Teknolojileri", "İş Analizi" ve "Bilgi Güvenliği Yönetimi" gibi başlıkların da yer aldığı 249 seminere 6 bine yakın katılım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu