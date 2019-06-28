TBB'den 'kulüp borçları' açıklaması

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.

TBB'den 'kulüp borçları' açıklaması

Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamada, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Dunya.com

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