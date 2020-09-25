Son dakika! Kırıkkale Belediyesine 1,5 milyonluk itfaiye aracı hibe edildi
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Son dakika! Kırıkkale Belediyesine 1,5 milyonluk itfaiye aracı hibe edildi

25.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:46
Son dakika! Kırıkkale Belediyesine 1,5 milyonluk itfaiye aracı hibe edildi

Son dakika haberine göre Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Kırıkkale Belediyesine ekonomik değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan itfaiye aracı hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Kırıkkale Belediyesine ekonomik değeri 1 milyon 500 bin Türk lirası olan itfaiye aracı hibe edildi.

Kırıkkale Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ekonomik değeri 1 milyon 500 bin Trük lirası olan itfaiye aracının 24 metre merdiven uzunluğu, 4 bin ton su ve 300 litre köpük kapasiteli olduğu bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine de yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

"Şehrimize hizmet etmeyi borç biliyoruz"

İtfaiye Müdürlüğü filosuna katılan yeni aracın Kırıkkale'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Saygılı, "Yaptığımız girişimler sonucu filomuza kattığımız itfaiye aracı büyük bir eksikliğimizi giderdi. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e teşekkür ederiz. Aldığımız araç için belediye bütçemizden tek kuruş ödeme yapmadık. Her alanda şehrimize hizmet etmeyi kendimize borç biliyoruz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Son dakika! Kırıkkale Belediyesine 1,5 milyonluk itfaiye aracı hibe edildi
Son dakika! Kırıkkale Belediyesine 1,5 milyonluk itfaiye aracı hibe edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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