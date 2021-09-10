TBB'den, HSK Genel Kurulunun ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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TBB'den, HSK Genel Kurulunun ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
TBB'den, HSK Genel Kurulunun ticari davalarla ilgili kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun ticari davaları görme yetkisini yalnızca ağır ceza merkezlerinde yer alan asliye ticaret mahkemelerine vermesinin mağduriyete yol açacağını bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun ticari davaları görme yetkisini yalnızca ağır ceza merkezlerinde yer alan asliye ticaret mahkemelerine vermesinin mağduriyete yol açacağını bildirdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, HSK Genel Kurulunun ticari davaları görme yetkisini yalnızca ağır ceza merkezlerinde yer alan asliye ticaret mahkemelerine vermeye ilişkin 7 Temmuz 2021 tarih ve 608 Karar No'lu kararının gözden geçirilmesine ilişkin baro başkanlarının yaptığı açıklamaya TBB'nin katıldığı belirtildi.

Bu konuda TBB olarak düşüncelerini, 7 Eylül 2021 günü HSK'yı ziyaret ederek paylaştıkları aktarılan açıklamada, "Özellikle merkezlere uzak ilçelerdeki vatandaşların ve meslektaşlarımızın mağdur olduğunu dile getirmiştik. Bu değerlendirmemizi tekrarlıyoruz. Barolarımızla birlikte konuyu takip edeceğiz. Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz." ifadelerine yer verildi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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